Ballia News: रस्साकशी में रामप्रवेश इंका और गंगहरा ने जीता खिताब

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इसके लिए पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी की जितनी सराहना की जाए, कम है। आयोजन समिति की ओर से पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने निर्णायकों को सम्मानित किया।सागरपाली क्लस्टर खेलों के तीसरे दिन जूनियर बालिका वर्ग में सात और सीनियर बालक वर्ग में आठ टीमों ने रस्साकशी में हिस्सा लिया। बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल में विहान विद्यापीठ ए ने कंपोजिट विद्यालय इंदरपुर को और दूसरे में रामप्रवेश सिंह इंटर कॉलेज ने विहान विद्यापीठ बी को हराया।फाइनल में रामप्रवेश सिंह इंटर कॉलेज, बनरही ने विहान विद्यापीठ ए को पराजित कर खिताब जीता। सीनियर बालक वर्ग के फाइनल में गंगहरा ने विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं, जूनियर बालक फुटबॉल के फाइनल में एचसीएफ सागरपाली ने केसरुवा को 1-0 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिताओं में अरविंद कुमार सिंह, सच्चिदानंद राय, प्रदीप यादव, विनय राय, नीतू सिंह, सपना चौधरी, बीरबल मिश्रा, विजय गुप्ता और हरेंद्र राजभर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। संचालन जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव नीरज राय और प्रदीप कुमार यादव ने संयुक्त रूप से किया।