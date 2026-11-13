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Ballia News: रस्साकशी में रामप्रवेश इंका और गंगहरा ने जीता खिताब

Fri, 13 Nov 2026 01:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:04 AM IST
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Rampravesh Inka and Gangahara won the title in the tug-of-war.
सागरपाली स्टेडियम में 'जननायक चंद्रशेखर फेफना खेल महोत्सव' के विजेताओं संग मुख्य अतिथि विनोद शं - फोटो : 1
बलिया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्मशताब्दी वर्ष पर आयोजित फेफना खेल महोत्सव में बृहस्पतिवार को सागरपाली क्लस्टर के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। गौरी भईया स्टेडियम, सागरपाली में मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विनोद शंकर दूबे ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल महोत्सव युवा प्रतिभाओं को मंच देने वाला अभूतपूर्व आयोजन है।
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इसके लिए पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी की जितनी सराहना की जाए, कम है। आयोजन समिति की ओर से पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने निर्णायकों को सम्मानित किया।सागरपाली क्लस्टर खेलों के तीसरे दिन जूनियर बालिका वर्ग में सात और सीनियर बालक वर्ग में आठ टीमों ने रस्साकशी में हिस्सा लिया। बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल में विहान विद्यापीठ ए ने कंपोजिट विद्यालय इंदरपुर को और दूसरे में रामप्रवेश सिंह इंटर कॉलेज ने विहान विद्यापीठ बी को हराया।
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फाइनल में रामप्रवेश सिंह इंटर कॉलेज, बनरही ने विहान विद्यापीठ ए को पराजित कर खिताब जीता। सीनियर बालक वर्ग के फाइनल में गंगहरा ने विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं, जूनियर बालक फुटबॉल के फाइनल में एचसीएफ सागरपाली ने केसरुवा को 1-0 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिताओं में अरविंद कुमार सिंह, सच्चिदानंद राय, प्रदीप यादव, विनय राय, नीतू सिंह, सपना चौधरी, बीरबल मिश्रा, विजय गुप्ता और हरेंद्र राजभर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। संचालन जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव नीरज राय और प्रदीप कुमार यादव ने संयुक्त रूप से किया।
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