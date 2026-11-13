Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Body found in pond after 42 hours; it was caught in water hyacinth.

Ballia News: 42 घंटे बाद पोखरे में मिला शव, जलकुंभी में फंसा था

Fri, 13 Nov 2026 01:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Body found in pond after 42 hours; it was caught in water hyacinth.
खेजुरी बाजार स्थित नाथ बाबा पोखरे में डूबने से मृतक महेश राजभर। फाइल फोटो, परिजन - फोटो : 1
पंदह। खेजुरी थाना क्षेत्र के खेजुरी बाजार स्थित नाथ बाबा पोखरे में डूबे 40 वर्षीय महेश राजभर का शव 42 घंटे बाद बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे बरामद हुआ। एनडीआरएफ की टीम ने पोखरे के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर जलकुंभी और खरपतवार में फंसे शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला।
विज्ञापन

एसएचओ सुशील कुमार दुबे ने बताया कि खेजुरी बाजार निवासी अलगू राजभर का पुत्र महेश मंगलवार अपराह्न करीब तीन बजे पोखरे में डूब गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। टीम ने मंगलवार देर शाम से ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। बुधवार को पूरे दिन तलाश जारी रही।बृहस्पतिवार की सुबह टीम ने पानी में हलचल पैदा कर सघन तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान किनारे पर जलकुंभी में फंसा शव दिखाई दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed