Ballia News: राष्ट्रीय वॉलीबॉल के लिए यूपी टीम में चुनी गईं बलिया की रितिका

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ब्लॉक व्यायाम शिक्षक एवं प्रशिक्षक नीरज राय ने बताया कि नरही निवासी रितिका बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय की छात्रा हैं। वॉलीबॉल का प्रशिक्षण उन्हीं से लिया है। रितिका का चयन सितंबर में प्रयागराज में आयोजित प्रदेशीय विद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हुआ है।राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले यूपी टीम का दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रयागराज में आयोजित होगा।सागरपाली में खेल महोत्सव के दौरान पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विनोद शंकर दूबे ने रितिका को सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। प्रशिक्षक नीरज राय के प्राथमिक विद्यालय नरही स्थित प्रशिक्षण शिविर के पांच खिलाड़ी पिछले वर्ष भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके हैं।रितिका की उपलब्धि पर बीएसए मनीष कुमार सिंह, क्रीड़ा अधिकारी जवाहर लाल यादव, जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत राय, अध्यक्ष डॉ. कुंवर अरुण सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक विनोद कुमार सिंह और खेल जगत से जुड़े लोगों ने बधाई दी है।