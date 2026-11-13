Ballia News: विनोद राजभर के परिवार को सुरक्षा और नौकरी दिलाने का दिया भरोसा

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अरविंद राजभर ने बताया कि उन्होंने घटना से मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह को अवगत करा दिया है। पुलिस उपाधीक्षक बांसडीह और थानाध्यक्ष सहतवार की मौजूदगी में उन्होंने एसपी बलिया से फोन पर वार्ता कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवार को धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।अरविंद राजभर ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। साथ ही मृतक की पत्नी और एक बेटे को आजीविका के लिए नौकरी दिलाने तथा सरकार की ओर से पट्टे पर जमीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया।गौरतलब है कि तीन दिन पहले पांच लोगों ने विनोद राजभर और अर्जुन राजभर पर जानलेवा हमला किया था। इसमें विनोद की मौत हो गई, जबकि अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के परिवार में पांच बेटियां और तीन बेटे हैं। घर में कोई कमाऊ सदस्य नहीं होने से परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इस मौके पर अरविंद गांधी, सुनील सिंह, अजय सिंह, कृष्ण गुप्ता, बंटी गुप्ता, सभासद लक्ष्मण सिंह, दिनेश तुरैहा सहित सुभासपा के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी मौजूद रहे।