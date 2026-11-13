सोनिया गांधी की जीवनी पर सियासत: पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पौत्र ने उठाए सवाल, कहा- राजीव गांधी को दी थी सुरक्षा

एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू ने सोनिया गांधी से सवाल किया कि वह बताएं कि राजीव गांधी की हत्या के समय उनकी सुरक्षा में कितने जवान तैनात थे और कितने सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन व्यवस्था में करीब 40 विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) कमांडो राजीव गांधी की सुरक्षा में लगाए गए थे। उनके मुताबिक, उस दौरान करीब 16 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे या शहीद हुए थे।



पप्पू सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर ने राजीव गांधी को कई बार सलाह दी थी कि सुरक्षा जोखिम को देखते हुए उन्हें सीधे जनता के बीच जाने से बचना चाहिए। हालांकि, राजीव गांधी उनकी सलाह नहीं मानते थे। उन्होंने दावा किया कि राजीव गांधी की सभाओं और बैठकों में 200 से 250 पुलिसकर्मियों तक की तैनाती की जाती थी। यह व्यवस्था तत्कालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल से भी अधिक थी। ऐसे में चंद्रशेखर पर सुरक्षा में लापरवाही के आरोप लगाना उचित नहीं है।