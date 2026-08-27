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अलीगढ़ में 15 कुंतल खराब पनीर नष्ट, टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश

Thu, 27 Aug 2026 03:27 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 03:27 PM IST
अलीगढ़ में 15 कुंतल खराब पनीर नष्ट, टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ अलीगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाए गए सघन अभियान के दौरान विभाग की टीम ने मानव स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त 15 कुंतल खराब पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया है। इस दौरान मिलावटखोरों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए विभागीय टीम पर गाड़ी चढ़ाने का भी दुस्साहस किया, जिसे पुलिस की मदद से नाकाम कर दिया गया।
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