गुड वर्क: 34 लाख के खोए या गिरे 200 मोबाइल किए सुपुर्द, फोन पाकर खिले चेहरे, कहा- थैंक्स अलीगढ़ पुलिस

सर्विलांस प्रकोष्ठ अलीगढ़ और विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने सीईआईआर पोर्टल पर पंजीकृत 200 खोए या गिरे हुए मोबाइल फोन बरामद किए। इन मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द कर दिया। बरामद किए गए इन मल्टीमीडिया मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत 34 लाख 16 हजार 322 रुपये है।

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एसएसपी नीरज जादौन ने बरामद मोबाइलों को उनके स्वामियों को दिया। अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने अलीगढ़ पुलिस को थैंक्स कहा। एसएसपी ने सीईआईआर पोर्टल पर खोए या गिरे मोबाइलों से संबंधित प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया था। उन्होंने निगरानी टीम को गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी के लिए आदेश-निर्देश दिए थे। एसपी ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई।एसएसपी ने जनता को सीईआईआर यानी सेंट्रल इक्यूपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गुम हुए मोबाइल फोन को इस पोर्टल के माध्यम से अवरुद्ध किया जा सकता है। इससे गुम या गिरे हुए मोबाइल फोन का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर ही पुलिस ने यह कार्रवाई की थी।पुलिस टीमों ने विभिन्न कंपनियों के कुल 200 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 34 लाख 16 हजार 322 रुपये है। यह कार्रवाई एसपी ग्रामीण के निर्देशन में हुई। निगरानी प्रकोष्ठ और थानों की टीमों के संयुक्त प्रयास से यह बड़ी सफलता मिली।एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि अलीगढ़ पुलिस ने पिछले एक साल में 1441 मोबाइल फोन को बरामद किया है, जिनकी अनुमानित कीमत दो करोड़ 64 लाख रुपये आंकी जा रही है। अपने मोबाइल और सिम को संभाल कर रखें क्यूंकि यह आपकी पहचान पर है। खोने पर तुरंत ही सीईआईआर पोर्टल पर रजिस्टर कराएं और संबंधित थाने को सूचित करें।