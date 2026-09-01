एएमयू: यूनिवर्सिटी बचाओ के नारों के साथ निकला मार्च, राइडिंग क्लब की जमीन बचाने की उठी आवाज

आने वाली पीढ़ियों के लिए एएमयू की पहचान और विरासत सुरक्षित रखने की मांग को लेकर 1 सितंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध मार्च निकाला गया। ‘एएमयू बचाओ, आओ हमारे साथ चलो, हम यूनिवर्सिटी बचाने निकले हैं’ जैसे नारों के साथ निकले मार्च में विश्वविद्यालय की जमीन और राइडिंग क्लब की भूमि को सुरक्षित रखने की आवाज बुलंद की गई।

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