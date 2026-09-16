VIDEO: युवक पर हमला, चार पर प्राथमिकी

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आगरा के बाह के बटेश्वर के अभिषेक की ओर से बाह थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, सोमवार दोपहर 3.30 बजे वह मंदिर में दर्शन करने के बाद वह मंदिर के मुख्य गेट के सामने बैठा था। आरोप है कि बटेश्वर के गोलू, केशव, अनुज, जीतू गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर हमला कर दिया। बाह पुलिस ने घायल का मेडिकल कराकर 4 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच एवं आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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