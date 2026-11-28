{"_id":"6b0b0ac8521f48e44e0150ba","slug":"video-tension-in-village-after-groom-from-scheduled-caste-was-pulled-off-his-horse-and-beaten-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी से गिराकर पीटने के बाद गांव में तनाव, गश्त करती रही पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के जगनेर के गांव वीरभान में शनिवार को भी तनाव बना रहा। पुलिस ने गलियों में भी गश्त की। वहीं अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी से गिराकर पीटने और बरातियों से मारपीट करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजे गांव वीरभान में बरात में डीजे पर बज रहे एक गाने की वजह से विवाद हुआ। इसके बाद गांव के कुछ युवकों और बाहर से बुलाए गए लोगों ने दूल्हे व बरातियों के साथ मारपीट की थी। शुक्रवार को दुल्हन के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आठ नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। घटना के बाद से गांव में तनाव है लेकिन पुलिस की मौजूदगी से किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गांव की गलियों में पुलिस लगातार पैदल गश्त कर रही है। साथ ही एलआईयू और पुलिस विभाग हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस घटना के बाद से ही आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने तीन आरोपियों सत्यम, वासुदेव और हरिओम निवासी नगला वीरभान को गिरफ्तार किया है। शनिवार दोपहर एसीपी खेरागढ़ सुनीता चौहान और एसीपी फतेहाबाद प्रीता दुबे ने ग्राम वीरभान पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित पक्ष और अनुसूचित समाज के परिजन से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई और सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। अपर पुलिस आयुक्त सचिंद्र पटेल ने बताया कि मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल गांव में शांति एवं कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।

... और पढ़ें