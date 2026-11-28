आगरा न्यूज: कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने गई बुजुर्ग महिला यमुना में बही, पांच दिन से तलाश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 28 Nov 2026 11:26 PM IST
सार
महिला के डूबने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और मोटरबोट की मदद से तलाश अभियान शुरू कराया था। पांच दिन बीतने के बाद भी महिला का पता नहीं चलने से परिजन की बेचैनी बढ़ती जा रही है।
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विस्तार
कार्तिक पूर्णिमा पर यमुना किनारे दीपदान करने के दौरान नदी में डूबी 60 वर्षीय पार्वती देवी का पांच दिन बाद भी पता नहीं चल सका है। जवाहर पुल के नीचे हुए हादसे के बाद से पुलिस और बचाव दल महिला की तलाश में जुटे हैं। उधर, महिला का पता नहीं चलने से परिजन बेहाल है। घरवालों के साथ ग्रामीणों में भी आक्रोश है।
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थाना बरहन क्षेत्र के गांव खांडा निवासी भगवान सिंह की पत्नी पार्वती देवी उर्फ सविता मंगलवार शाम करीब पांच बजे पड़ोस की महिलाओं के साथ जवाहर पुल के नीचे दीपदान करने पहुंची थीं। पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गईं। साथ आई महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और मोटरबोट की मदद से तलाश अभियान शुरू कराया था। पांच दिन बीतने के बाद भी महिला का पता नहीं चलने से परिजन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों की रो-रोकर हालत खराब है।
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गांव के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश यादव, सुनील प्रजापति, शंकर प्रजापति, छोटेलाल प्रजापति, विशम्बर प्रजापति का कहना है कि परिवार को अब तक महिला के मिलने की आस है। उन्होंने तलाश अभियान को प्रभावी ढंग से जारी रखने की मांग की है। कहा कि जल्द तलाश नहीं हुई तो प्रदर्शन भी किया जाएगा। मामले में एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि महिला की तलाश में गोताखोर लगे हैं।