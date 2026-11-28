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कार्तिक पूर्णिमा पर यमुना किनारे दीपदान करने के दौरान नदी में डूबी 60 वर्षीय पार्वती देवी का पांच दिन बाद भी पता नहीं चल सका है। जवाहर पुल के नीचे हुए हादसे के बाद से पुलिस और बचाव दल महिला की तलाश में जुटे हैं। उधर, महिला का पता नहीं चलने से परिजन बेहाल है। घरवालों के साथ ग्रामीणों में भी आक्रोश है।

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थाना बरहन क्षेत्र के गांव खांडा निवासी भगवान सिंह की पत्नी पार्वती देवी उर्फ सविता मंगलवार शाम करीब पांच बजे पड़ोस की महिलाओं के साथ जवाहर पुल के नीचे दीपदान करने पहुंची थीं। पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गईं। साथ आई महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और मोटरबोट की मदद से तलाश अभियान शुरू कराया था। पांच दिन बीतने के बाद भी महिला का पता नहीं चलने से परिजन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों की रो-रोकर हालत खराब है।





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