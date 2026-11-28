धार्मिक नगरी गोवर्धन में शुक्रवार देर शाम उद्योगपति अनंत अंबानी का मानवीय चेहरा देखने को मिला। गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर भिक्षावृत्ति करती एक युवती पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और युवती को अपने पास बुलाया।
भीख मांग रही युवती को देख अनंत अंबानी ने रोका काफिला: पूछा- पढ़ाई क्यों नहीं करती, उठाया ऐसा कदम सब हुए भावुक
परीक्षित कौशिक, संवाद न्यूज एजेंसी Published by: विकास कुमार Updated Sat, 28 Nov 2026 10:33 PM IST
सार
गोवर्धन में गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर भिक्षा मांग रही एक युवती को देखकर उद्योगपति अनंत अंबानी ने अपना काफिला रुकवा दिया। युवती ने आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छूटने की बात बताई तो उन्होंने 30 हजार रुपये दिए और अपना मोबाइल नंबर भी सौंपा। उन्होंने युवती को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। घटना की स्थानीय स्तर पर चर्चा हो रही है।
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