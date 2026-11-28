1 of 4 अनंत अंबानी ने की भीक्षा मांगने वाली युवती की मदद - फोटो : अमर उजाला







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धार्मिक नगरी गोवर्धन में शुक्रवार देर शाम उद्योगपति अनंत अंबानी का मानवीय चेहरा देखने को मिला। गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर भिक्षावृत्ति करती एक युवती पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और युवती को अपने पास बुलाया।



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30 हजार रुपये और फोन नंबर दिया

अनंत अंबानी ने युवती से स्नेहपूर्वक पूछा कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? युवती ने बताया कि पैसों के अभाव में उसकी पढ़ाई छूट गई है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए उसे भिक्षा मांगनी पड़ रही है। यह सुनकर वे भावुक हो गए और तुरंत तीस हजार रुपये नकद दे दिए। उन्होंने एक नोट पर मोबाइल नंबर लिखकर दिया और कहा कि पढ़ाई के लिए कभी भी जरूरत पड़े तो बताना।

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शिक्षा ही जीवन बदल सकता है

यह घटना देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। युवती ने हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया। अनंत अंबानी ने समझाया कि शिक्षा ही जीवन को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि भिक्षा मांगना कोई समाधान नहीं है। पढ़-लिखकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। इस दौरान आसपास खड़े श्रद्धालु इस भावुक पल के साक्षी बने।

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