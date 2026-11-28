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एसपी एसटीएफ राकेश कुमार के मुताबिक, आरोपी सुंदर सिंह किरावली के गांव सहारा का रहने वाला है। शुक्रवार को उसे सदर बाजार क्षेत्र के सेवला जाट स्थित इंडसइंड बैंक के पास से दबोच लिया। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर फरवरी 2021 में वारदात को अंजाम दिया था। अहमदाबाद देहात के थाना बगोदरा में दर्ज लूट और डकैती के मुकदमे में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस ने यूपी एसटीएफ से सहयोग मांगा था। इस पर टीम के निरीक्षक हुकुम सिंह सहित अन्य को लगाया गया। सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन सदर क्षेत्र में मिल रही थी। विज्ञापन



एसपी एसटीएफ राकेश कुमार के मुताबिक, आरोपी सुंदर सिंह किरावली के गांव सहारा का रहने वाला है। शुक्रवार को उसे सदर बाजार क्षेत्र के सेवला जाट स्थित इंडसइंड बैंक के पास से दबोच लिया। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर फरवरी 2021 में वारदात को अंजाम दिया था। अहमदाबाद देहात के थाना बगोदरा में दर्ज लूट और डकैती के मुकदमे में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस ने यूपी एसटीएफ से सहयोग मांगा था। इस पर टीम के निरीक्षक हुकुम सिंह सहित अन्य को लगाया गया। सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन सदर क्षेत्र में मिल रही थी। गुजरात के अहमदाबाद में आयकर विभाग का अधिकारी बनकर पांच किलो सोना लूटने वाले गिरोह के सदस्य सुंदर सिंह को एसटीएफ आगरा यूनिट की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। वो पांच साल नौ महीने से फरार चल रहा था। इंटरमीडिएट पास आरोपी इंडसइंड बैंक के लोन विभाग में नौकरी कर रहा था। गुजरात पुलिस की सूचना पर पकड़ा गया। पूर्व में उसके दो साथी भी जेल भेजे गए थे। अब बाकी की टीम तलाश कर रही है।

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नीली बत्ती गाड़ी ली, आयकर अधिकारी बने, कर ली लूट

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फरवरी 2021 में उसने साथियों के साथ गुजरात में सोना लूटने की योजना बनाई थी। वारदात से पहले गिरोह ने कई दिनों तक रेकी की। इसके बाद एक कार किराये पर ली। उसकी नंबर प्लेट बदलकर नीली बत्ती लगा दी। गिरोह ने आयकर विभाग के फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लिए थे। रेकी के दौरान पता चला कि भावला और बगोदरा के बीच एक बस से दो व्यक्ति पार्सल में सोना लेकर जा रहे हैं। गिरोह के दो सदस्य पहले से ही बस में सवार हो गए। वह जानकारी देते रहे। संदर सिंह और उसके साथी नीली बत्ती लगी कार से पहुंचे। खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर बस रुकवाई और सोना ले जा रहे दोनों व्यक्तियों को पार्सल समेत नीचे उतरवा लिया। उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर हाथ-पैर बांध दिए। कार मौके पर छोड़कर चंद्रभान उर्फ फौजी की गाड़ी से सोना लेकर भाग गए।





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दो साथियों को पहले ही किया था गिरफ्तार

पुलिस की पड़ताल में गिरोह के कई सदस्यों के नाम सामने आए। इनमें योगेश निवासी फतेहपुरसीकरी, पुष्कर चौधरी, बाबू सिंह तोमर, बाहरी उर्फ सतीश उर्फ कटुआ निवासी कादीपुरा (इरादतनगर), चंद्रभान उर्फ फौजी निवासी मथुरा और मुनेंद्र सिंह उर्फ मोहित सिकरवार निवासी मुरैना, रवींद्र सिंह उर्फ बैगन निवासी बड़पुरा, थाना मंसुखपुरा सहित अन्य शामिल हैं। पुष्कर और निखिल पहले ही पकड़े जा चुके हैं। निखिल को आगरा में एक फ्लैट से पकड़ा गया था। पुष्कर और बाबू सिंह सरगना थे।





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