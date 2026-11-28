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गांव रामपुर निवासी अजय और गांव लायकपुरा, निबोहरा निवासी प्रदीप ने शनिवार को अपर पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया कि वह शुक्रवार को फतेहाबाद में एक प्लाट देखने गए थे। तभी थाना निबोहरा पुलिस के दो दरोगा और एक सिपाही निजी गाड़ी से पहुंच गए। दोनों को गाड़ी में बैठा लिया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने दोनों को कई घंटे तक इधर-उधर घुमाया। दोनों के फोन भी छीन लिए। घर नहीं पहुंचने पर परिजन ने तलाश की। शाम को प्रदीप के भाई शिव कुमार को पता चला कि उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई। इस पर वो थाना निबोहरा पहुंचे। पुलिस से भाई के बारे में जानकारी ली मगर वहां पुलिसकर्मियों ने किसी को लाने से इनकार कर दिया।