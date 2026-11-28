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घटना शाम तकरीबन 6 बजे की है। ताजमहल से पर्यटक बाहर आ रहे थे। तभी ईको कार में 3 युवक आए। वह अमर विलास बैरियर से प्रवेश करना चाहते थे। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। उन्हें वापस जाने के लिए बोल दिया। इस पर चालक वापस ले गया। 15 मिनट बाद फिर से आए। वह तेजी से गाड़ी को ताजमहल की तरफ ले जाने लगे। यह देखकर पुलिसकर्मी पीछे दाैड़े। एक दरोगा भी बाइक से पीछा करने लगे। उस समय बड़ी संख्या में पर्यटक भी थे। पुलिस को पीछा करते देखकर वो भी घबरा गए। विज्ञापन



घटना शाम तकरीबन 6 बजे की है। ताजमहल से पर्यटक बाहर आ रहे थे। तभी ईको कार में 3 युवक आए। वह अमर विलास बैरियर से प्रवेश करना चाहते थे। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। उन्हें वापस जाने के लिए बोल दिया। इस पर चालक वापस ले गया। 15 मिनट बाद फिर से आए। वह तेजी से गाड़ी को ताजमहल की तरफ ले जाने लगे। यह देखकर पुलिसकर्मी पीछे दाैड़े। एक दरोगा भी बाइक से पीछा करने लगे। उस समय बड़ी संख्या में पर्यटक भी थे। पुलिस को पीछा करते देखकर वो भी घबरा गए। ताजमहल के यलो जोन का सुरक्षा घेरा शनिवार शाम को कार सवार तीन युवकों ने तोड़ दिया। अमर विलास बैरियर से कार को ताजमहल के पूर्वी गेट तक तेजी से ले गए। यह देखकर एक दरोगा ने पीछा कर ताज के पूर्वी गेट पर रोक लिया। दो को पकड़ लिया जबकि एक भाग गया। उनकी गाड़ी को सीज कर दिया। पुलिस का कहना है कि युवकों के नशे में होने की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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आरोपी गाड़ी को ताजमहल के पूर्वी गेट तक ले गए। इस घटना से अफरातफरी मच गई। पर्यटकों में दहशत फैल गई। बाद में पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोक लिया। तब तक एक युवक भाग गया। बाकी दो पकड़ लिए गए। दोनों के शराब के नशे में होने की बात कही गई। गाड़ी को सीज कर दिया गया। वहीं थाना ताजगंज पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि आरोपी फतेहाबाद निवासी अमित उपाध्याय और मनिया, धाैलपुर निवासी अंकित कुशवाहा को पकड़ा है। उनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। मेडिकल में नशे की पुष्टि हुर्ह है।





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