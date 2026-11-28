दूसरी शादी के बाद भी पहला पति करता था परेशान

मृतका के भाई अमित यादव निवासी स्टेशन कॉलोनी, थाना रोजा, शाहजहांपुर ने बताया कि अरुणा ने वर्ष 2014 में बदायूं निवासी युवक से पहली शादी की थी। प्रताड़ना के चलते साल 2023 में उससे अलग हो गई जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वर्ष 2024 में उसने छत्तीसगढ़ में तैनात सीआरपीएफ कर्मी अजय यादव से दूसरी शादी की। वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ में तैनात है। भाई का आरोप है कि दूसरी शादी के बाद भी पहला पति कॉल कर धमकाता और प्रताड़ित करता था जिसकी शिकायत एक माह पहले दिल्ली में दर्ज कराई गई थी। परिजन की उससे अंतिम बार 23 नवंबर को बात हुई थी, जिसके बाद फोन बंद मिला। भाई के अनुसार पहले पति ने अपहरण कर हत्या की और पहचान छिपाने के लिए शव यहां फेंक दिया।