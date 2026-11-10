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VIDEO: गोवर्धन पूजा पर भदावर डिपो में हंगामा, बसों की निकासी रोकने पर भड़के कर्मचारी

Dhirendra Singh

Updated Tue, 10 Nov 2026 07:24 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 07:24 PM IST







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आगरा के बाह स्थित भदावर डिपो में कम लोड फैक्टर के चलते करीब 10 बसों की जमा और निकासी रोक दी गई। चार घंटे इंतजार के बाद चालक-परिचालकों ने हंगामा किया, जिसके बाद एआरएम की काउंसलिंग पर दोपहर में बसें आवंटित की गईं। ... और पढ़ें

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