यूपी: गोवर्धन में आस्था का सैलाब, एटा में पति की हत्या...आगरा में फायरिंग; ब्रज की 5 बड़ी खबरें

विज्ञापन





ब्रज क्षेत्र में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं, जिनमें धार्मिक उत्सवों से लेकर अपराध और दुर्घटनाएं शामिल हैं। मथुरा में गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया, जिसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं, एटा में प्रेम प्रसंग के विवाद में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में रंगबाजों ने दो घरों पर फायरिंग कर दहशत फैलाई। फिरोजाबाद में महिलाओं ने बुलडोजर के आगे लेटकर जमीन खाली कराने की कार्रवाई को रोक दिया। मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट से सराफे की दुकान में आग लगने से लाखों के गहने और नकदी जलकर राख हो गई।