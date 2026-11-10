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महिलाओं के लिए रेलवे का सुरक्षा कवच: 'मेरी सहेली' बनी हमसफर, सात महीने में 1.49 लाख को मिली मदद

Tue, 10 Nov 2026 07:01 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 10 Nov 2026 07:01 PM IST
सार

ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं के लिए आरपीएफ की 'मेरी सहेली' टीम मददगार बन रही है। ट्रेन के निर्धारित स्टेशनों पर महिला कांस्टेबल यात्रियों से मिलती हैं और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराती हैं।
 

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Meri Saheli: RPF Helps 1.49 Lakh Women Travellers in Seven Months
आगरा ट्रेन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ट्रेन में अकेले सफर कर रही महिलाओं को अब सुरक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। आगरा रेल मंडल में आरपीएफ की मेरी सहेली टीम उनकी मदद के लिए मुस्तैद है। अप्रैल से अक्तूबर तक इस अभियान के तहत 1,49,618 महिला यात्रियों को सहायता प्रदान की गई।
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मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत लंबी दूरी की ट्रेनों में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं से आरपीएफ की महिला कांस्टेबल संपर्क करती हैं।
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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि महिला यात्रियों की यात्रा का विवरण ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से ही अगले नामित स्टेशनों पर आरपीएफ को भेजा जाता है। ट्रेन पहुंचने पर महिला कांस्टेबल उनसे मिलकर सुरक्षा और परेशानी संबंधी जानकारी लेती हैं। जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद भी उपलब्ध कराई जाती है।
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