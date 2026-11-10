महिलाओं के लिए रेलवे का सुरक्षा कवच: 'मेरी सहेली' बनी हमसफर, सात महीने में 1.49 लाख को मिली मदद

विज्ञापन





मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत लंबी दूरी की ट्रेनों में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं से आरपीएफ की महिला कांस्टेबल संपर्क करती हैं। विज्ञापन



आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि महिला यात्रियों की यात्रा का विवरण ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से ही अगले नामित स्टेशनों पर आरपीएफ को भेजा जाता है। ट्रेन पहुंचने पर महिला कांस्टेबल उनसे मिलकर सुरक्षा और परेशानी संबंधी जानकारी लेती हैं। जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद भी उपलब्ध कराई जाती है। विज्ञापन विज्ञापन





मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत लंबी दूरी की ट्रेनों में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं से आरपीएफ की महिला कांस्टेबल संपर्क करती हैं।आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि महिला यात्रियों की यात्रा का विवरण ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से ही अगले नामित स्टेशनों पर आरपीएफ को भेजा जाता है। ट्रेन पहुंचने पर महिला कांस्टेबल उनसे मिलकर सुरक्षा और परेशानी संबंधी जानकारी लेती हैं। जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद भी उपलब्ध कराई जाती है।

ट्रेन में अकेले सफर कर रही महिलाओं को अब सुरक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। आगरा रेल मंडल में आरपीएफ की मेरी सहेली टीम उनकी मदद के लिए मुस्तैद है। अप्रैल से अक्तूबर तक इस अभियान के तहत 1,49,618 महिला यात्रियों को सहायता प्रदान की गई।