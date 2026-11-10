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शहीद की बिटिया भी नहीं सुरक्षित: घर में घुसकर छेड़खानी, फिर कर डाली ऐसी हरकत; खौल उठेगा खून

Tue, 10 Nov 2026 07:35 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 10 Nov 2026 07:35 PM IST
सार

आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में शहीद सैनिक की बेटी से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां की तहरीर पर तीन नामजद पड़ोसियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

 

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Daughter of Martyred Soldier Allegedly Molested at Home
युवती सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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देश की रक्षा करते हुए शहादत देने वाले सैनिक की बेटी की अस्मिता पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया। ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में घर में घुसे तीन युवकों पर मां-बेटी से अभद्रता और युवती के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आरोप है कि युवती को जबरन कमरे में ले जाकर उसके कपड़े फाड़ दिए गए। घटना से परिवार दहशत में है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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महिला के मुताबिक, सोमवार रात करीब नौ बजे वह अपनी बेटी के साथ घर में मौजूद थीं। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले मनेन्द्र, मोहित और चंद्रवीर घर में घुस आए। आरोप है कि तीनों ने मां-बेटी के साथ अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती को जबरन कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ की और उसके कपड़े फाड़ दिए।
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महिला ने पुलिस को बताया कि उनके पति सेना में तैनात थे और देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। पति की शहादत के बाद परिवार पहले ही कई चुनौतियों से गुजर रहा है। ऐसे में बेटी के साथ हुई घटना ने उन्हें झकझोर दिया है।
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एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि तहरीर पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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