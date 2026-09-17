{"_id":"6aac29236771af7cae045ffa","slug":"video-clash-between-two-groups-over-disputed-land-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: विवादित जमीन पर दो पक्षों में मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के रकाबगंज थाने के पास बेशकीमती जमीन को लेकर बुधवार शाम दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना से जैन समाज में आक्रोश है। यह विवादित जमीन जैन मंदिर की खाली भूमि है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जैन समाज इस जमीन पर धार्मिक आयोजन करता रहा है। समाज का आरोप है कि कुछ लोग इस जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। बुधवार शाम को एक पक्ष के मोतीलाल शिवहर और नितिन शिवहर का दूसरे पक्ष के प्रशांत और अखिलेश से विवाद हो गया। यह विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया। सूचना पर जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मोतीलाल और नितिन को पकड़ लिया। देर रात दोनों पक्षों की ओर से रकाबगंज थाने में तहरीर दी गई। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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