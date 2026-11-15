{"_id":"6af9b58692ed0a416005afb3","slug":"video-akhilesh-yadav-said-that-uttar-pradesh-ranks-number-one-in-country-when-it-comes-to-cases-of-oppression-against-dalits-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: 'पीडीए में 'डी' अब दमदार दलित हो गया', अखिलेश यादव बोले- देश में सबसे ज्यादा यूपी में दलितों का उत्पीड़न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: 'पीडीए में 'डी' अब दमदार दलित हो गया', अखिलेश यादव बोले- देश में सबसे ज्यादा यूपी में दलितों का उत्पीड़न

Arun Parashar

Updated Sun, 15 Nov 2026 07:07 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 07:07 PM IST







Link Copied



आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा के जीआईसी मैदान में आयोजित दलित सम्मेलन में भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने दलित समाज के उत्पीड़न के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि देश में दलितों के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि पीडीए में 'डी' अब दमदार दलित हो गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन