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समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को आगरा में आयोजित दलित सम्मेलन से चुनावी शंखनाद किया। इस दाैरान सपा मुखिया भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। साथ ही पीडीए की नई परिभाषा भी बताई। मैनपुरी में रामलीला के कलाकार की माैत ने हर किसी को झकझोर दिया। केवट का किरदार निभाने के बाद कलाकार घर पहुंचे थे कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ देर बाद उनकी माैत हो गई। फिरोजाबाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। फिरोजाबाद में एक मासूम से हैवानियत का मामला सामने आया। घर के बाहर खेल रही तीन साल की बच्ची को दो युवक ले गए। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। एटा में पुलिस की 50 हजार के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है।