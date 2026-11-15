गैंगस्टर, धमकी और धोखा: गोगी गैंग का डर दिखाकर की दोस्ती, 20 लाख वसूले, अब की ऐसी हरकत; घर में कैद हुई छात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 15 Nov 2026 06:05 PM IST
सार
आगरा में एक छात्रा के शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने गैंगस्टर से धमकी दिलाकर छात्रा से दोस्ती की। इसके बाद चार साल तक उसका शोषण करता रहा। ब्लैकमेल कर रुपये वसूले। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
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विस्तार
स्कूल और फिर कॉलेज में साथ पढ़ने वाले युवक ने छात्रा से दोस्ती करनी चाही। मना करने पर उसे दिल्ली के गैंग के सदस्य के नाम से धमकी दिलवाई। जबरन संबंध बनाने और साथ घूमने को मजबूर किया। युवती से चार वर्षों में 20 लाख से अधिक ले लिए। उसके नाम से लोन ले लिया और उसके यूपीआई खाते का पासवर्ड लेकर छात्रा के रिश्तेदारों और परिचितों से उधार ले लिया। जब छात्रा के पास रुपये नहीं बचे तो युवक उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के आदेश पर थाना लोहामंडी पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।
लोहामंडी निवासी युवती वर्तमान में जेएनएम की छात्रा है। पीड़िता ने बताया कि अग्रसेन भवन लोहामंडी के सामने रहने वाला मनन बंसल उनके साथ नाैवीं कक्षा से पढ़ रहा था। 2022 में एमजी रोड पर एक कालेज में बीकाम में दोनों ने दाखिला लिया। मनन बंसल ने उससे नजदीकी बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने मनन की बड़ी बहन से शिकायत कर दी। कुछ दिन तक उसने दूरी बनाई। इसके बाद पीड़िता के पास दिल्ली के गोगी गैंग के सोनू प्रधान और अन्य सदस्यों के नाम से इंस्टाग्राम पर मैसेज आने लगे। पहले मनन से दोस्ती करने और उसके साथ घूमने, फिल्म देखने जाने का दबाव बनाया गया। मना करने पर पूरे परिवार को मार देने की धमकी दी गई। आरोपी की बात मान गई तो वह उनका शोषण करने लगा। आरोपी खुद के और गैंग के सदस्यों के नाम से विभिन्न खातों में 10 से 12 लाख और आठ लाख के करीब नकद ले चुका है।
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लोहामंडी निवासी युवती वर्तमान में जेएनएम की छात्रा है। पीड़िता ने बताया कि अग्रसेन भवन लोहामंडी के सामने रहने वाला मनन बंसल उनके साथ नाैवीं कक्षा से पढ़ रहा था। 2022 में एमजी रोड पर एक कालेज में बीकाम में दोनों ने दाखिला लिया। मनन बंसल ने उससे नजदीकी बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने मनन की बड़ी बहन से शिकायत कर दी। कुछ दिन तक उसने दूरी बनाई। इसके बाद पीड़िता के पास दिल्ली के गोगी गैंग के सोनू प्रधान और अन्य सदस्यों के नाम से इंस्टाग्राम पर मैसेज आने लगे। पहले मनन से दोस्ती करने और उसके साथ घूमने, फिल्म देखने जाने का दबाव बनाया गया। मना करने पर पूरे परिवार को मार देने की धमकी दी गई। आरोपी की बात मान गई तो वह उनका शोषण करने लगा। आरोपी खुद के और गैंग के सदस्यों के नाम से विभिन्न खातों में 10 से 12 लाख और आठ लाख के करीब नकद ले चुका है।
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खातों और दस्तावेजों का दुरुपयोग
पीड़िता का आरोप है कि मनन बंसल ने उसके आधार कार्ड पर 16 हजार का लोन करवा लिया। जिसकी किस्तें बकाया हैं। उनके आधार और पेन कार्ड की कापी करवाकर कई जगह दुरुपयोग कर चुका है। उनके दस्तावेजों से सिम ले रखा है। यूपीआई खाते की लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी उसी के पास है। उनके परिचितों को मेसेज कर बहाने से रुपये मांग कर ले चुका है। लोग उनसे रुपये वापस मांग रहे हैं।
पीड़िता का आरोप है कि मनन बंसल ने उसके आधार कार्ड पर 16 हजार का लोन करवा लिया। जिसकी किस्तें बकाया हैं। उनके आधार और पेन कार्ड की कापी करवाकर कई जगह दुरुपयोग कर चुका है। उनके दस्तावेजों से सिम ले रखा है। यूपीआई खाते की लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी उसी के पास है। उनके परिचितों को मेसेज कर बहाने से रुपये मांग कर ले चुका है। लोग उनसे रुपये वापस मांग रहे हैं।
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वीडियो वायरल करने की धमकी
पीड़िता ने बताया कि आरोपी कहता है कि गैंग को वह 20 हजार देकर उसकी हत्या की सुपारी दे चुका है। वह रिश्तेदारों और परिचितों को उसके वीडियो भेजकर बदनाम करने की धमकी देता है। खुद आत्महत्या कर पूरे परिवार को फंसाने की बात कहकर डराता है।
आधे सत्र में छोड़नी पड़ी पढ़ाई
पीड़िता ने बताया कि उनके पास अब आरोपी को देने के लिए रकम नहीं है। वह डर के कारण हर जगह से इंतजाम कर उसे रुपये दे चुकी है। उसने अपनी पढ़ाई भी बीच सत्र में छोड़ दी है। आरोपी अभी भी खुद और कथित गैंग के सदस्यों के द्वारा धमका रहा है। डर के कारण उन्होंने घर से निकलना छोड़ दिया है।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपों की जांच की जा रही है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। -गौरव सिंह, एसीपी लोहामंडी
पीड़िता ने बताया कि आरोपी कहता है कि गैंग को वह 20 हजार देकर उसकी हत्या की सुपारी दे चुका है। वह रिश्तेदारों और परिचितों को उसके वीडियो भेजकर बदनाम करने की धमकी देता है। खुद आत्महत्या कर पूरे परिवार को फंसाने की बात कहकर डराता है।
आधे सत्र में छोड़नी पड़ी पढ़ाई
पीड़िता ने बताया कि उनके पास अब आरोपी को देने के लिए रकम नहीं है। वह डर के कारण हर जगह से इंतजाम कर उसे रुपये दे चुकी है। उसने अपनी पढ़ाई भी बीच सत्र में छोड़ दी है। आरोपी अभी भी खुद और कथित गैंग के सदस्यों के द्वारा धमका रहा है। डर के कारण उन्होंने घर से निकलना छोड़ दिया है।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपों की जांच की जा रही है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। -गौरव सिंह, एसीपी लोहामंडी