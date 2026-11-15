गैंगस्टर, धमकी और धोखा: गोगी गैंग का डर दिखाकर की दोस्ती, 20 लाख वसूले, अब की ऐसी हरकत; घर में कैद हुई छात्रा

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लोहामंडी निवासी युवती वर्तमान में जेएनएम की छात्रा है। पीड़िता ने बताया कि अग्रसेन भवन लोहामंडी के सामने रहने वाला मनन बंसल उनके साथ नाैवीं कक्षा से पढ़ रहा था। 2022 में एमजी रोड पर एक कालेज में बीकाम में दोनों ने दाखिला लिया। मनन बंसल ने उससे नजदीकी बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने मनन की बड़ी बहन से शिकायत कर दी। कुछ दिन तक उसने दूरी बनाई। इसके बाद पीड़िता के पास दिल्ली के गोगी गैंग के सोनू प्रधान और अन्य सदस्यों के नाम से इंस्टाग्राम पर मैसेज आने लगे। पहले मनन से दोस्ती करने और उसके साथ घूमने, फिल्म देखने जाने का दबाव बनाया गया। मना करने पर पूरे परिवार को मार देने की धमकी दी गई। आरोपी की बात मान गई तो वह उनका शोषण करने लगा। आरोपी खुद के और गैंग के सदस्यों के नाम से विभिन्न खातों में 10 से 12 लाख और आठ लाख के करीब नकद ले चुका है। विज्ञापन



लोहामंडी निवासी युवती वर्तमान में जेएनएम की छात्रा है। पीड़िता ने बताया कि अग्रसेन भवन लोहामंडी के सामने रहने वाला मनन बंसल उनके साथ नाैवीं कक्षा से पढ़ रहा था। 2022 में एमजी रोड पर एक कालेज में बीकाम में दोनों ने दाखिला लिया। मनन बंसल ने उससे नजदीकी बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने मनन की बड़ी बहन से शिकायत कर दी। कुछ दिन तक उसने दूरी बनाई। इसके बाद पीड़िता के पास दिल्ली के गोगी गैंग के सोनू प्रधान और अन्य सदस्यों के नाम से इंस्टाग्राम पर मैसेज आने लगे। पहले मनन से दोस्ती करने और उसके साथ घूमने, फिल्म देखने जाने का दबाव बनाया गया। मना करने पर पूरे परिवार को मार देने की धमकी दी गई। आरोपी की बात मान गई तो वह उनका शोषण करने लगा। आरोपी खुद के और गैंग के सदस्यों के नाम से विभिन्न खातों में 10 से 12 लाख और आठ लाख के करीब नकद ले चुका है।

स्कूल और फिर कॉलेज में साथ पढ़ने वाले युवक ने छात्रा से दोस्ती करनी चाही। मना करने पर उसे दिल्ली के गैंग के सदस्य के नाम से धमकी दिलवाई। जबरन संबंध बनाने और साथ घूमने को मजबूर किया। युवती से चार वर्षों में 20 लाख से अधिक ले लिए। उसके नाम से लोन ले लिया और उसके यूपीआई खाते का पासवर्ड लेकर छात्रा के रिश्तेदारों और परिचितों से उधार ले लिया। जब छात्रा के पास रुपये नहीं बचे तो युवक उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के आदेश पर थाना लोहामंडी पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।