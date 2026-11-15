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यूपी: 'पीडीए यानी पलट देंगे अखिलेश', आगरा में सपा अध्यक्ष का नया नारा, बोले- लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा

Sun, 15 Nov 2026 03:00 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sun, 15 Nov 2026 03:00 PM IST
सार

अखिलेश यादव ने आगरा के दलित सम्मेलन में भाजपा सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दस साल में सरकारी व्यवस्था चौपट कर दी गई और संस्थानों में पीडीए व दलित समाज की भागीदारी कम हुई है।
 

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Akhilesh Yadav Attacks BJP in Agra Says PDA Will Change Politics
अखिलेश यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा के जीआईसी मैदान में आयोजित दलित सम्मेलन में भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने 'पीडीए' का नया अर्थ बताते हुए कहा, "पीडीए यानी पलट देंगे अखिलेश, पलट देंगे आगरा वाले।" उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लोग पहले 'पीडीए' से घबराते थे और अब इसकी अलग-अलग परिभाषाएं बताने लगे हैं, जबकि वे इसे समझ ही नहीं पाए।
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अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां स्कूल बंद किए गए हैं, वहां दुकानें खोली जा रही हैं और वनस्पति के काउंटर भी खोले जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा और एंबुलेंस तक नहीं चल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया गया है और व्यवस्थाएं निजी हाथों में सौंप दी गई हैं। अब तो अस्पतालों को भी इलाज की जरूरत पड़ने वाली है।
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उन्होंने दलित समाज के उत्पीड़न के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि देश में दलितों के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिन संस्थानों में युवाओं का भविष्य बनता है, उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 'पीडीए' और दलित समाज के प्रोफेसर नहीं हैं, जो कि समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।


 
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सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग डराते और धमकाते हैं, समय-समय पर लाठी निकालते हैं, इस बार उनकी लाठी हारेगी और लैपटॉप जीतेगा। उन्होंने इसे बदलाव का संदेश बताते हुए युवाओं और छात्रों की भूमिका पर जोर दिया।
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