मामा ने मार डाला मासूम!: ननिहाल में रह रहा था अफकान, विधवा बहन ने किया था प्रेम विवाह; मां ने लगाए गंभीर आरोप

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कोतवाली क्षेत्र के आसरा आवास कॉलोनी निवासी आसमीन का दो साल पहले पति अनीस से तलाक हो गया था, इसके बाद तीन बच्चे पति ले गया था और दो बच्चे आसमीन के पास थे। दोनो बच्चों एक बेटी और चार वर्षीय पुत्र अफकान को महिला ने ननिहाल भेज दिया था। कालोनी निवासी राजा से प्रेम विवाह कर रहने लगी थी। शनिवार को अफकान की हालत बिगड़ी, तो मामा ने एक निजी चिकित्सक को दिखाया। शाम को बच्चे को जिला अस्पताल से पीजीआई सैफई रेफर कर दिया गया। वहां बच्चे की मौत हो गई।बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद मां ने मामा पर ही हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने मामा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बच्चा पीलिया ग्रस्त होने की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह पता लग सकेगी, जिसके बाद पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।