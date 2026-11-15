छठ महापर्व: यमुना में उतरीं हजारों व्रती महिलाएं, डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी खुशहाली

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राज नगर निवासी डॉ. धर्मेंद्र पटेल ने बताया कि छठ महापर्व केवल उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनियाभर में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसमें गुड़ से बने ठेकुआ के महाप्रसाद के साथ प्राकृतिक वस्तुओं और मौसमी फलों से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। यह पर्व प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करने का संदेश भी देता है।ट्रांस यमुना निवासी राजकुमार सिंह ने बताया कि छठ महापर्व उनके लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और पारिवारिक भावनाओं से जुड़ा पर्व है। पूरे साल इस दिन का इंतजार रहता है। घाट पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़, सूर्यदेव की उपासना और छठी मइया के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यह पर्व परिवार की खुशहाली, सुख-समृद्धि और लोक आस्था का अद्भुत संगम है। इस दौरान दीपू सेंगर, डॉ. प्रदीप सिंह, हीरा मिश्रा, परदेशी लाल चौरसिया, कौशल सेंगर, अभय मिश्रा, जय प्रकाश पांडेय, नरेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।मौके पर पहुंचे डीसीपी रविंद्र कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शहर के सभी घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। सादे कपड़ों में पुलिस की कई टीमें निगरानी कर रही थीं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो टीमों को भी लगाया गया था। घाटों पर लगातार निगरानी रखी गई, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में छठ महापर्व मना सकें। पुलिस की मुस्तैदी के बीच पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।