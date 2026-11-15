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आगरा LIVE: दलित सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मंच पर हुआ स्वागत

Sun, 15 Nov 2026 01:35 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sun, 15 Nov 2026 01:35 PM IST
खास बातें

आगरा के जीआईसी मैदान में समाजवादी पार्टी का दलित सम्मेलन हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। यहां से पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पीडीए के एजेंडे को धार देने का संदेश देगी।

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Agra LIVE Akhilesh Yadav to Attend Dalit Conference, SP Prepares for 2027 Elections
अखिलेश यादव - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

01:29 PM, 15-Nov-2026

विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने भाजपा को घेरा 

मछली शहर से सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश महिला अपराध में सबसे आगे है। वो दलितों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। यदि वो सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम कुर्सी से उठा देंगे और अखिलेश यादव को उस कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। 
01:05 PM, 15-Nov-2026

भाजपा ने अखिलेश यादव के पीडीए पर उठाए सवाल, 2027 में सच्चाई सामने आने का किया दावा

भाजपा जिलाध्यक्ष का पोस्ट हुआ वायरल - फोटो : फेसबुक ग्रेब
आगरा में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित दलित सम्मेलन के जवाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आक्रामक रुख अपनाया है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत सोनिया और सांसद राजकुमार चाहर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता अखिलेश यादव के कथनी और करनी के अंतर को जानती है और उनके किसी भी बहकावे में नहीं आएगी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछड़े, दलित और वंचित समाज को सम्मान देने के साथ-साथ सशक्त बनाने का काम किया है, जिसके कारण यह वर्ग भाजपा पर विश्वास करता है।
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12:52 PM, 15-Nov-2026

दलित सम्मेलन के मंच पर पहुंचे रामगोपाल यादव

समाजवादी पार्टी के अब तक के सबसे बड़े दलित सम्मेलन का आयोजन आगरा में हो रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी दलित सम्मेलन के मंच पर पहुंच गए हैं।
 
12:44 PM, 15-Nov-2026

आगरा में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा दलित सम्मेलन

आगरा में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित दलित सम्मेलन को पिछले 25 वर्षों में शहर की सबसे बड़ी जनसभा माना जा रहा है। इस सम्मेलन में 2013 में हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन से भी अधिक भीड़ जुटने का अनुमान है। यह दलित सम्मेलन आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी के चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) समीकरण को मजबूत करना है। आगरा को दलितों की राजधानी के रूप में संबोधित किया जा रहा है, जहां अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं की संख्या पांच लाख से अधिक है।
12:40 PM, 15-Nov-2026

दलित सम्मेलन के मंच पर बैठे 30 जिलों के 300 पदाधिकारी

समाजवादी पार्टी के जीआईसी मैदान में दलित सम्मेलन का मंच सज चुका है। कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट रही है।  अखिलेश यादव को 12 बजे पहुंचना था, लेकिन उनके आने में विलंब के कारण कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए लोकगीतों की धुनें बज रही हैं।
 
12:33 PM, 15-Nov-2026

आगरा LIVE: दलित सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मंच पर हुआ स्वागत

पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) के रथ पर सवार होकर सत्ता में वापसी की बाट जोह रही समाजवादी पार्टी दलितों को रिझाने में लगी है। जीआईसी मैदान में होने वाले दलित सम्मेलन इसका सीधा उदाहरण है। यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए के नारे को धार देने कुछ ही देर में आ रहे हैं। इसके साथ ही वे दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से विधानसभा चुनाव 2027 के लिए शंखनाद करेंगे।




दिल्ली से निजी विमान से दोपहर करीब 12 बजे अखिलेश यादव खेरिया हवाई अड्डे आना था, लेकिन वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले जीआईसी मैदान में भीड़ जुटना शुरू हो गई है। अखिलेश यादव व खेरिया हवाई अड्डे से पंचकुइयां स्थित जीआईसी मैदान पहुंचेंगे।
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