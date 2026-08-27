{"_id":"6a900c841aa4427ac008069d","slug":"video-beulia-school-shimla-under-14-zonal-sports-tournament-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: ब्यूलिया स्कूल में अंडर-14 जोनल टूर्नामेंट शुरू, 18 स्कूलों के 180 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ब्यूलिया में कसुम्पटी जोन की अंडर-14 छात्र एवं छात्रा जोनल खेल प्रतियोगिता का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में कसुम्पटी जोन के विभिन्न स्कूलों से आए नन्हे खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ एपीएमसी शिमला एवं किन्नौर के चेयरमैन देवानंद वर्मा ने किया। आयोजन 27 से 31 अगस्त तक चलेगा। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में कसुम्पटी जोन के 18 स्कूलों के करीब 180 छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि देवानंद वर्मा ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से पूरी खेल भावना और अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निशा भलुनी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर स्कूल में खिलाड़ियों और आयोजकों में उत्साह का माहौल रहा। स्कूल शिक्षक पवन ने बताया कि अंडर-14 जोनल प्रतियोगिता 31 अगस्त तक चलेगी। जोनल स्तर की इस प्रतियोगिता के माध्यम से कम उम्र के खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच मिल रहा है। आयोजन में खेल प्रतिभा के साथ-साथ अनुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना को भी महत्व दिया जा रहा है।

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