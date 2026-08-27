फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal High Court takes a strict stance on the construction of illegal multi-storey buildings in Barog and s

हिमाचल: बड़ोग और आसपास की पहाड़ियों पर अवैध बहुमंजिला भवनों के निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारी किए तलब

Thu, 27 Aug 2026 04:09 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 04:09 PM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले के बड़ोग और आसपास की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध बहुमंजिला भवन निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि कृषि और वन भूमि को समतल करके बाहरी बिल्डरों की ओर से बहुमंजिला भवन कैसे खड़े किए जा रहे हैं।

विज्ञापन
Himachal High Court takes a strict stance on the construction of illegal multi-storey buildings in Barog and s
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले के बड़ोग और आसपास की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध बहुमंजिला भवन निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) के आला अधिकारियों को निजी तौर पर अदालत में तलब किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि कृषि और वन भूमि को समतल करके बाहरी बिल्डरों की ओर से बहुमंजिला भवन कैसे खड़े किए जा रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या यह एचपी टेनेंसी एक्ट के नियमों का उल्लंघन तो नहीं है, जिसके तहत गैर-हिमाचली और गैर-कृषक व्यक्ति सीधे कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। सक्षम प्राधिकारी को इस पूरी प्रक्रिया और चल रही जांच पर विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को 15 सितंबर को प्रस्तावित अगली सुनवाई के दाैरान आवश्यक विवरणों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। 

विज्ञापन

छह मंजिल से अधिक के निर्माण पर लगाई थी रोक
कोर्ट ने सरकार से निर्माण बंद करने के आदशों की पूरी सूची मांगी है, ताकि यह देखा जा सके कि कोर्ट के आदेश का पालन जमीनी स्तर पर हुआ है या नहीं। सरकार ने क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए समय बढ़ाने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने पाया कि इसमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। शिमला, कांगड़ा और कुल्लू की योजनाओं को अभी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलना बाकी है, जबकि मंडी, सोलन, चंबा और नाहन के प्लान मार्च 2027 तक पूरे होने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि देश की सर्वोच्च अदालत भी एक अलग रिट याचिका में हिमाचल प्रदेश की नाजुक पारिस्थितिकी, भारी मशीनरी के उपयोग और अवैध निर्माणों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। हाईकोर्ट ने पूर्व में 6 मंजिलों से अधिक के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके बावजूद हाल ही में दायर एक याचिका में 9 मंजिला इमारतों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे पहाड़ियों की हरियाली कम हो रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed