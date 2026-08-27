हिमाचल: बड़ोग और आसपास की पहाड़ियों पर अवैध बहुमंजिला भवनों के निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारी किए तलब

छह मंजिल से अधिक के निर्माण पर लगाई थी रोक

कोर्ट ने सरकार से निर्माण बंद करने के आदशों की पूरी सूची मांगी है, ताकि यह देखा जा सके कि कोर्ट के आदेश का पालन जमीनी स्तर पर हुआ है या नहीं। सरकार ने क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए समय बढ़ाने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने पाया कि इसमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। शिमला, कांगड़ा और कुल्लू की योजनाओं को अभी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलना बाकी है, जबकि मंडी, सोलन, चंबा और नाहन के प्लान मार्च 2027 तक पूरे होने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि देश की सर्वोच्च अदालत भी एक अलग रिट याचिका में हिमाचल प्रदेश की नाजुक पारिस्थितिकी, भारी मशीनरी के उपयोग और अवैध निर्माणों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। हाईकोर्ट ने पूर्व में 6 मंजिलों से अधिक के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके बावजूद हाल ही में दायर एक याचिका में 9 मंजिला इमारतों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे पहाड़ियों की हरियाली कम हो रही है।