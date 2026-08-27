हिमाचल: बड़ोग और आसपास की पहाड़ियों पर अवैध बहुमंजिला भवनों के निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारी किए तलब
प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले के बड़ोग और आसपास की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध बहुमंजिला भवन निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि कृषि और वन भूमि को समतल करके बाहरी बिल्डरों की ओर से बहुमंजिला भवन कैसे खड़े किए जा रहे हैं।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले के बड़ोग और आसपास की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध बहुमंजिला भवन निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) के आला अधिकारियों को निजी तौर पर अदालत में तलब किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि कृषि और वन भूमि को समतल करके बाहरी बिल्डरों की ओर से बहुमंजिला भवन कैसे खड़े किए जा रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या यह एचपी टेनेंसी एक्ट के नियमों का उल्लंघन तो नहीं है, जिसके तहत गैर-हिमाचली और गैर-कृषक व्यक्ति सीधे कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। सक्षम प्राधिकारी को इस पूरी प्रक्रिया और चल रही जांच पर विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को 15 सितंबर को प्रस्तावित अगली सुनवाई के दाैरान आवश्यक विवरणों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
छह मंजिल से अधिक के निर्माण पर लगाई थी रोक
कोर्ट ने सरकार से निर्माण बंद करने के आदशों की पूरी सूची मांगी है, ताकि यह देखा जा सके कि कोर्ट के आदेश का पालन जमीनी स्तर पर हुआ है या नहीं। सरकार ने क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए समय बढ़ाने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने पाया कि इसमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। शिमला, कांगड़ा और कुल्लू की योजनाओं को अभी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलना बाकी है, जबकि मंडी, सोलन, चंबा और नाहन के प्लान मार्च 2027 तक पूरे होने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि देश की सर्वोच्च अदालत भी एक अलग रिट याचिका में हिमाचल प्रदेश की नाजुक पारिस्थितिकी, भारी मशीनरी के उपयोग और अवैध निर्माणों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। हाईकोर्ट ने पूर्व में 6 मंजिलों से अधिक के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके बावजूद हाल ही में दायर एक याचिका में 9 मंजिला इमारतों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे पहाड़ियों की हरियाली कम हो रही है।