हिमाचल प्रदेश: रक्षाबंधन पर हिमाचल में भाइयों को भी छुट्टी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में किया बड़ा एलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह और आपसी रिश्ते का पर्व है। ऐसे में यह उचित है कि इस दिन पुरुषों और महिलाओं, दोनों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का अवसर मिले। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए एक और राहत रहेगी। महिलाएं हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अपने मायके या परिवार से मिलने जाने वाली महिलाओं को सुविधा मिलेगी।सरकार के इस फैसले से रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेशभर में सरकारी कर्मचारियों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब पहले की व्यवस्था में बदलाव करते हुए इस बार अवकाश सभी के लिए रहेगा।

रक्षाबंधन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में इस बार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पहले रक्षाबंधन पर केवल महिलाओं को छुट्टी दी जाती थी, जबकि पुरुषों के लिए अवकाश नहीं होता था। अब त्योहार को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में सभी के लिए सरकारी अवकाश रहेगा।

महिलाओं के इशारे पर बस रोकने के निर्देश

रक्षाबंधन के दिन एचआरटीसी बसों के संचालन को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। महिला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस चालकों से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर महिलाओं के इशारे पर बस रोकी जाए। इससे उन इलाकों में रहने वाली महिलाओं को अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है, जहां बस स्टॉप दूर हैं या नियमित बस सेवा सीमित है।



हिमाचल में रक्षाबंधन पर सरकार की विशेष व्यवस्था

रक्षाबंधन हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। त्योहार के दौरान बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा और परिवहन व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देशों से त्योहार पर घर जाने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है।