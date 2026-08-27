हिमाचल प्रदेश का मौसम: 31 अगस्त से दो सितंबर तक भारी बारिश की संभावना; जानें जिलावार पूर्वानुमान विस्तार से

हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के 27 अगस्त को जारी बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश में 28 और 29 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 अगस्त से 2 सितंबर तक कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम विभाग ने 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में इन दिनों प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।27 अगस्त को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 28 और 29 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 30 अगस्त से बारिश का दायरा बढ़ने का अनुमान है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।जिलावार पूर्वानुमान के अनुसार कांगड़ा और सिरमौर में 31 अगस्त को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। दोनों जिलों में 27 अगस्त को एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और अगले दिनों में बारिश का दायरा बढ़ने का अनुमान है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में भी आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है।मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। इस दौरान कई स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और कीचड़ खिसकने की आशंका जताई है। कुछ जल निकायों में पानी का स्तर और बहाव बढ़ सकता है, जबकि निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। बारिश के दौरान फिसलन भरी सड़कों और कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।मौसम विभाग ने लोगों को भूस्खलन, कीचड़ खिसकने और अचानक बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। नदियों, नालों और अन्य जल निकायों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा वाहन चलाते समय गति सीमा और ट्रैफिक संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।