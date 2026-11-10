{"_id":"6af32514313ada90d80d587b","slug":"video-accused-in-the-shooting-of-a-journalist-couple-arrested-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"पत्रकार दंपति पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पत्रकार दंपति पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी। गौरतलब है कि दिवाली की रात पीएयू गेट नंबर-8 के पास स्कूटी सवार नकाबपोश हमलावर ने पत्रकार दंपति की कार को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई थीं। इसके बाद आरोपी ने नानकसर गुरुद्वारे के पास भी उनका पीछा कर फायरिंग की थी। इस घटना में पत्रकार दंपति बाल-बाल बच गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि वारदात के पीछे की असली वजह और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

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