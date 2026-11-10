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पत्रकार दंपति पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार

Tue, 10 Nov 2026 07:37 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:37 PM IST
Accused in the shooting of a journalist couple arrested
पत्रकार दंपति पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी। गौरतलब है कि दिवाली की रात पीएयू गेट नंबर-8 के पास स्कूटी सवार नकाबपोश हमलावर ने पत्रकार दंपति की कार को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई थीं। इसके बाद आरोपी ने नानकसर गुरुद्वारे के पास भी उनका पीछा कर फायरिंग की थी। इस घटना में पत्रकार दंपति बाल-बाल बच गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि वारदात के पीछे की असली वजह और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
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