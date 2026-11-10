Ludhiana News: लुधियाना में सफाई व्यवस्था पर मेयर सख्त, दिए कड़े निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। त्योहारों के बीच शहर की सफाई व्यवस्था पर नगर निगम प्रशासन सख्त है। मेयर इंदरजीत कौर ने दिवाली बाद कचरे में वृद्धि पर नियमित उठान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, वे खुद औचक निरीक्षण करेंगी। मेयर ने शहरवासियों से खुले में कूड़ा न जलाने की अपील की। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।मेयर ने स्वास्थ्य विभाग को स्टैटिक कंपेक्टर स्थलों से तुरंत कचरा उठाने को कहा। अधिकारियों को मैदान में उतरकर प्रक्रिया की निगरानी का निर्देश दिया। लुधियाना में रोजाना 1100 मीट्रिक टन कचरा होता है, दिवाली पर यह 35 से 40 फीसदी बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देशों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधारा जा रहा है। मेयर रोजाना समीक्षा कर रही हैं, ढिलाई बरतने वालों पर कार्रवाई तय है।