Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Mayor strict on cleanliness system in Ludhiana, gave tough instructions

Ludhiana News: लुधियाना में सफाई व्यवस्था पर मेयर सख्त, दिए कड़े निर्देश

Tue, 10 Nov 2026 07:29 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 10 Nov 2026 07:29 PM IST
विज्ञापन
Mayor strict on cleanliness system in Ludhiana, gave tough instructions
कूड़ा जलाने वालों पर होगी कार्रवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। त्योहारों के बीच शहर की सफाई व्यवस्था पर नगर निगम प्रशासन सख्त है। मेयर इंदरजीत कौर ने दिवाली बाद कचरे में वृद्धि पर नियमित उठान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, वे खुद औचक निरीक्षण करेंगी। मेयर ने शहरवासियों से खुले में कूड़ा न जलाने की अपील की। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

मेयर ने स्वास्थ्य विभाग को स्टैटिक कंपेक्टर स्थलों से तुरंत कचरा उठाने को कहा। अधिकारियों को मैदान में उतरकर प्रक्रिया की निगरानी का निर्देश दिया। लुधियाना में रोजाना 1100 मीट्रिक टन कचरा होता है, दिवाली पर यह 35 से 40 फीसदी बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देशों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधारा जा रहा है। मेयर रोजाना समीक्षा कर रही हैं, ढिलाई बरतने वालों पर कार्रवाई तय है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed