Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Two youths arrested for attack on councillor's husband

Ludhiana News: पार्षद पति पर हमले के आरोप में दो युवक गिरफ्तार

Tue, 10 Nov 2026 05:45 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 10 Nov 2026 05:45 PM IST
विज्ञापन
Two youths arrested for attack on councillor's husband
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

भीखी। जिले के भीखी कस्बे में पार्षद चरणजीत कौर के पति कुलवंत सिंह पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला हाथापाई का लग रहा है।

भीखी पुलिस ने हरदीप सिंह दीपी और हरभगवान सिंह उर्फ काला के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। कुलवंत सिंह का सिविल अस्पताल मानसा में इलाज चल रहा है। सोमवार को कुलवंत सिंह ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग पार्क में नशा करते और बेचते हैं। उन्होंने कहा था कि नशा करने से रोकने पर उन पर मारपीट की गई। गिरफ्तारी से पहले हरदीप और हरभगवान ने सोशल मीडिया पर कहा था कि कुलवंत सिंह ने उनसे झगड़ा किया था। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और डोप टेस्ट करवाने की बात कही थी। विधायक विजय सिंगला ने अस्पताल पहुंचकर कुलवंत सिंह का हालचाल जाना। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच और हमलावरों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। भीखी थाना इंचार्ज गुरमेल सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में कुलवंत सिंह के आरोपों के अनुसार कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। पुलिस गिरफ्तार युवकों का डोप टेस्ट करवाएगी। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed