Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Slow lifting of paddy in Jagraon mandis

Ludhiana News: जगरांव की मंडियों में धान का उठान धीमा

Tue, 10 Nov 2026 05:49 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 05:49 PM IST
विज्ञापन
Slow lifting of paddy in Jagraon mandis
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जगरांव। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जगराओं की अनाज मंडियों में 20 से 22 लाख बोरी धान का उठान धीमा होने से आढ़तियों और मंडी मजदूरों की चिंता बढ़ गई है। सरकारी खरीद के बाद भी धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। इसे संभालना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है।
आढ़ती एसोसिएशन जगरांव के प्रधान कन्हैया गुप्ता ने इस संबंध में लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर, जगरांव के एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि खरीद एजेंसियों से लगातार लिफ्टिंग तेज करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। खुले में पड़े लाखों बोरी धान को खराब मौसम से बचाना मुश्किल है। रात के समय चोरी की घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। मजदूर दिनभर काम करके थक जाते हैं जिससे रखवाली करना कठिन हो जाता है। इस बार गर्म मौसम के कारण धान के सूखने से वजन घटने की समस्या भी सामने आ रही है। एसोसिएशन का कहना है कि वजन में आने वाली कमी का नुकसान मजदूरों और आढ़तियों को उठाना पड़ता है।
विज्ञापन

उठान की रफ्तार दोगुनी की जाए
कन्हैया गुप्ता ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की कमी के कारण खरीदे गए धान की संभाल के लिए निर्धारित मंडी बोर्ड के रेट से अधिक मजदूरी देनी पड़ रही है। नई फसल की आवक के लिए मंडियों में जगह बनानी है। ऐसे में पुरानी खरीद का धान संभालना मजबूरी बन गया है। आढ़ती एसोसिएशन जगरांव ने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी खरीद एजेंसियों को उठान की रफ्तार दोगुनी करने के निर्देश दिए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed