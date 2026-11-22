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Video: उतरेठिया उद्योग व्यापार मंडल द्वारा भागवत कथा शुभारंभ

Akash Dwivedi

Updated Sun, 22 Nov 2026 07:09 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 07:09 PM IST







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तेलीबाग, उतरेठिया में सात दिवसीय संगीत मय श्रीमद् भागवत कथा शनि भक्त पंडित सोनू हरि के द्वारा शुरू,व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सक्सेना ने बताया कि 21 नवंबर से शुरू हुई भागवत कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। ... और पढ़ें

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