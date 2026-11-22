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Video: यूपी में युद्ध का सायरन बजा, ब्लैक आउट, हमले जैसे हालात से निपटने की तैयारी

Akash Dwivedi

Updated Sun, 22 Nov 2026 07:09 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 07:09 PM IST







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यूपी के सभी 75 जिलों में शाम 6 बजे से 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहा। लखनऊ में एयर रेड-ब्लैक आउट मॉक एक्सरसाइज में खुद सीएम योगी पहुंचे। हवाई हमले या युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा जा रहा है। ... और पढ़ें

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