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Video: ब्लैकआउट मॉकड्रिल में दिखाया पार्क पर हमले का दृश्य, सुरक्षा टीम ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन
रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित ब्लैकआउट मॉकड्रिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आपातकालीन स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। इसमें एक पार्क का दृश्य तैयार किया गया, जहां लोग परिवार के साथ समय बिता रहे थे। कुछ लोग बैठे थे तो कुछ व्यायाम कर रहे थे और बच्चे व अन्य लोग मनोरंजन कर रहे थे। इसी दौरान अचानक हमले की स्थिति दिखाई गई, जिससे पार्क में अफरा-तफरी मच गई।
मॉकड्रिल में दिखाया गया कि हमले के बाद एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीमें किस तरह मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान चलाती हैं। टीमों ने घायलों और संकट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रदर्शन किया। अभ्यास के जरिए यह बताया गया कि आपातकालीन हालात में अलग-अलग एजेंसियां आपसी समन्वय से किस तरह लोगों की जान बचाने और राहत पहुंचाने का काम करती हैं।
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