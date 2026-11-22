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Video: सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज में सजी विज्ञान और कला की प्रदर्शनी, विद्यार्थियों ने दिखाए नवाचार
बख्शी का तालाब स्थित सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज में रविवार को वार्षिक कला, शिल्प एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपने हुनर, कल्पनाशीलता और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन किया। अलग-अलग विषयों पर तैयार किए गए मॉडल, कलाकृतियां और नवाचारी प्रस्तुतियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहीं।
प्रदर्शनी का शुभारंभ विद्यालय के उन पांच शिक्षकों ने किया, जिन्होंने अपनी 25 वर्षों की समर्पित सेवाएं पूरी की हैं। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी तैयारियों और रचनात्मकता से जुड़ी प्रस्तुतियां प्रदर्शित कीं।
प्रदर्शनी में कुल 18 आकर्षक जोन बनाए गए थे। इनमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, खगोल विज्ञान, कला एवं शिल्प और इको-प्रेन्योर यानी पर्यावरण आधारित उद्यमिता जैसे विषय शामिल रहे। प्रत्येक जोन में विद्यार्थियों की मेहनत और विषयों की गहरी समझ दिखाई दी। विभिन्न मॉडल और प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने विचारों को रचनात्मक ढंग से सामने रखा।
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