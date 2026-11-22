उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में रविवार शाम छह बजे ब्लैकआउट मॉकड्रिल आयोजित हुई। नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से होने वाले इस अभ्यास में युद्ध और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा। इस दौरान एयर रेड की चेतावनी देने वाला सायरन करीब दो मिनट तक बजा। इसके साथ ही कई इलाकों में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बंद की गई।

'मॉकड्रिल हर जिले में होनी चाहिए'

सीएम योगी ने कहा कि आपदा के समय सही निर्णय, समय पर सूचना और प्रशिक्षित प्रतिक्रिया से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। पिछले दिनों प्रदेश में त्योहारों की लंबी श्रृंखला के दौरान पुलिसकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई।

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वहीं, बाढ़ जैसी आपदाओं में पुलिस, NDRF, SDRF, PAC की फ्लड यूनिट और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक मिलकर राहत-बचाव का काम करते हैं। सीएम ने कहा कि इस तरह की मॉकड्रिल सिर्फ लखनऊ में नहीं, बल्कि हर जिले में होनी चाहिए। बाढ़ समेत अलग-अलग आपात स्थितियों से निपटने के लिए अलग-अलग अभ्यास किए जाने चाहिए।लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉकड्रिल का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम छह बजे पहुंचकर अभ्यास का जायजा लिया। मॉकड्रिल में पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत से जुड़ी टीमें हिस्सा लिया। इनके बीच आपसी समन्वय और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की क्षमता को परखा।