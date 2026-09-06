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जम्मू-कश्मीर: सांबा में हिंदू संघ की नई जिला इकाई गठित, अमनदीप सिंह बने प्रधान

Nikita Gupta

Updated Sun, 06 Sep 2026 06:04 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 06:04 PM IST







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हिंदू संघ ने जिला सांबा इकाई का गठन करते हुए अमनदीप सिंह को प्रधान और एडवोकेट राहुल सिंह को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया। कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर में शांति, सामाजिक एकता और भाईचारा मजबूत करने के साथ युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। ... और पढ़ें

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