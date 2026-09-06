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जम्मू कश्मीर: बर्फीली चुनौतियों के बीच बच्चों के सपनों को पंख दे रहा AGS दावर

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 05:59 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 05:59 PM IST







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गुरेज घाटी के दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में आर्मी गुडविल स्कूल दावर अहम भूमिका निभा रहा है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू हुआ यह स्कूल 38 छात्रों और दो शिक्षकों से शुरू होकर अब एलकेजी से कक्षा 10वीं तक शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान बन चुका है। ... और पढ़ें

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