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Jammu: तेज बारिश में नाले के गहरे गड्ढे में फंसी इनोवा, जेसीबी ने निकाला बाहर

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 05:59 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 05:59 PM IST







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तेज बारिश के बाद सांबा-मानसर रोड के दबोह इलाके में एक इनोवा पानी से भरे गहरे गड्ढे में फंस गई, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। ... और पढ़ें

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