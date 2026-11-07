Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   jammu and kashmir news

Kathua News: हथियारों के प्रदर्शन के चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Sat, 07 Nov 2026 02:36 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
jammu and kashmir news
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कठुआ। बसोहली के मार्था नगरोटा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर तलवारों और अन्य धारदार हथियारों के कथित प्रदर्शन से जुड़े मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कठुआ की अदालत ने चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। इस समय आरोपियों को राहत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
थाना बसोहली में दर्ज एफआईआर के तहत विश्वजीत सिंह, अनिल कुमार, रजनीश कुमार और भरत बालिया ने जमानत के लिए आवेदन किया था। पुलिस को 29 अक्तूबर को सूचना मिली थी कि मार्था नगरोटा चौक पर कुछ लोग तलवारों और धारदार हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं।इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए थे। इससे आम लोगों में भय और कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताएं उत्पन्न हुईं।
विज्ञापन

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी के खुलासे पर तलवार और एक बरछा बरामद किया गया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। गवाहों की पहचान और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed