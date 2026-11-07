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Kathua News: विधायक और बिजली विभाग के अधिकारियों ने सुनीं जनसमस्याएं

Sat, 07 Nov 2026 02:34 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:34 AM IST
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jammu and kashmir news
हीरानगर। बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को कम्युनिटी हॉल में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस शिविर में बिजली विभाग और विधायक विजय कुमार शर्मा ने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनीं।
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हीरानगर सब-डिवीजन के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने बिजली बिलों और आपूर्ति से जुड़ी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखीं। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए।
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एईई जेपीडीसीएल राजेश कुमार ने बताया कि मौके पर हल होने वाली समस्याओं का तुरंत निपटारा किया गया। डेटा सेंटर से संबंधित शिकायतों को दर्ज कर अगले एक-दो दिनों में कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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