{"_id":"6a900c7b6115fcfb660bf5aa","slug":"video-dav-school-lathiani-veda-prachar-week-shravani-parv-2026-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: डीएवी स्कूल लठियाणी में वेद प्रचार सप्ताह का समापन, विद्यार्थियों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लठियाणी में 22 से 27 अगस्त 2026 तक वेद प्रचार सप्ताह एवं श्रावणी पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सप्ताहभर विद्यालय परिसर वैदिक मंत्रों, भजनों, संस्कृत वाणी और नैतिक एवं आध्यात्मिक संदेशों से गूंजता रहा। गुरुवार को कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को वेदों की शिक्षाओं, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा, नैतिक मूल्यों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। वेद प्रचार सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें वैदिक प्रश्नोत्तरी, संस्कृत प्रश्नोत्तरी, श्लोक गायन प्रतियोगिता, भजन-कीर्तन और वैदिक हवन प्रमुख रहे। विद्यार्थियों ने इन गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया और वैदिक ज्ञान को रचनात्मक एवं रोचक तरीके से समझने का प्रयास किया। श्रावणी पर्व के अवसर पर विद्यालय परिसर में विशेष वैदिक हवन का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों और अध्यापकों ने श्रद्धापूर्वक आहुतियां प्रदान कीं और सुख, शांति, सद्भाव एवं विश्व कल्याण की कामना की। इस दौरान विद्यार्थियों को यज्ञ के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। सप्ताहभर अध्यापकों ने विद्यार्थियों को सत्य, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, सेवा, सदाचार और नैतिक मूल्यों से जुड़े विषयों पर प्रेरित किया। विद्यार्थियों को वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर जिम्मेदार और संस्कारी नागरिक बनने का संदेश दिया गया। संस्कृत श्लोकों और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने पर भी जोर दिया गया। श्रावणी पर्व के तहत विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण विषय पर शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने पर्यावरण की रक्षा, स्वच्छता बनाए रखने, वृक्षों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग का संकल्प लिया। पूरे सप्ताह पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया। विद्यार्थियों को प्रकृति, जल संरक्षण, स्वच्छता और वृक्षों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य वरुण शर्मा ने कहा कि वेद प्रचार सप्ताह और श्रावणी पर्व जैसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही, ऐसे कार्यक्रम उन्हें जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले अध्यापकों और विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान और संस्कार सुदृढ़ एवं संस्कारित समाज की आधारशिला हैं। वेद प्रचार सप्ताह एवं श्रावणी पर्व के आयोजन से विद्यालय में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपराओं, नैतिक मूल्यों और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया गया। विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी ने कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बनाया।

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