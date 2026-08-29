{"_id":"6a92ba13fb935ee69004842d","slug":"video-snake-like-microorganism-emerges-from-tap-in-dilwan-entered-the-water-supply-through-a-broken-drinking-water-line-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: दिलवां में नल से निकला सांप नुमा सूक्ष्म जीव, टूटी पेयजल लाइन से पानी में पहुंचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जलशक्ति विभाग अंब के तहत ग्राम पंचायत दिलवां के वार्ड नंबर-2 में पेयजल नल से पानी के साथ सांप नुमा सूक्ष्म जीव निकलने का मामला सामने आया है। नल से पानी भरते समय बर्तन में जीव दिखाई देने पर परिवार के सदस्य घबरा गए और उन्होंने पानी का इस्तेमाल रोक दिया। मामले की सूचना जलशक्ति विभाग को दी गई, जिसके बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर पेयजल लाइन की जांच की। वार्ड नंबर-2 निवासी बलराज सिंह ने बताया कि वह सुबह घर में पीने के लिए नल से पानी भर रहे थे। इसी दौरान पानी के साथ बर्तन में सांप जैसा दिखाई देने वाला सूक्ष्म जीव निकल आया। अचानक पानी में जीव को देखकर वह घबरा गए। उन्होंने तुरंत पानी का इस्तेमाल बंद कर दिया और इसकी सूचना जलशक्ति विभाग के कर्मचारियों को दी। कनिष्ठ अभियंता गणेश कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से समय-समय पर पेयजल टैंकों की सफाई करवाई जाती है। पानी को स्वच्छ रखने के लिए टैंकों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत रोजाना ब्लीचिंग पाउडर भी डाला जाता है। जलशक्ति विभाग उपमंडल अंब के एसडीओ नीरज धीमान ने बताया कि बरसात के मौसम में पेयजल लाइनों के आसपास पानी का रिसाव होने से कई स्थानों पर पानी जमा हो जाता है।

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