वीडियो: राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजकीय महाविद्यालय ऊना में हुईं खेल और मनोरंजन गतिविधियां

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हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय ऊना में शनिवार को खेल एवं मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 29 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे महाविद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. मीता शर्मा रहीं। कार्यक्रम का समन्वय रसायन विज्ञान विभाग की डॉ. श्वेता शर्मा तथा शारीरिक शिक्षा विभाग के डॉ. विनोद धांगड द्वारा किया गया।

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