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गोरखपुर: छठ पर्व पर रेलवे जीएम ने यात्री आश्रय का किया निरीक्षण

Fri, 13 Nov 2026 06:23 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:23 PM IST
Railway GM Inspects Passenger Shelter Arrangements Ahead of Chhath Festival
छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे जीएम ने स्टेशन पर बनाए गए यात्री आश्रय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं, भीड़ प्रबंधन और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर अपनी बात भी रखी।
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