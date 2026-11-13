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गोरखपुर: छठ पर्व पर रेलवे जीएम ने यात्री आश्रय का किया निरीक्षण

अनुराग रंजन

Updated Fri, 13 Nov 2026 06:23 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 06:23 PM IST







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छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे जीएम ने स्टेशन पर बनाए गए यात्री आश्रय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं, भीड़ प्रबंधन और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर अपनी बात भी रखी। ... और पढ़ें

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